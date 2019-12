in foto: (Immagine di repertorio)

Nei giorni delle festività natalizie cambia parzialmente la mobilità cittadina gestita dall'azienda del trasporti milanesi: Atm, che ha comunicato tutte le variazioni di percorso e orario che interesseranno metropolitane e autobus. Già a partire da lunedì 23 dicembre alcuni mezzi subiranno delle leggere modifiche rispetto alla consueta routine settimanale: le linee seguiranno l'orario del sabato, che sarà rispettato anche nel giorno di vigilia, martedì 24 dicembre.

Il giorno di Natale e di S. Stefano

Per quanto riguarda il 25 dicembre Atm ha comunicato che le metro e gli autobus faranno servizio dalle ore 7 alle ore 19.30 circa. Nel giorno di Santo Stefano invece saranno rispettati gli orari dei normali giorni festivi, stesso discorso vale per domenica 29 dicembre, mercoledì 1 gennaio, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020.

Capodanno e gli altri giorni di ferie

Nella giorno di San Silvestro, martedì 31 dicembre, tutte le linee di superficie e delle metropolitane seguiranno gli orari del sabato, così come accadrà anche nel giornate di venerdì 27 e lunedì 30 dicembre, e per giovedì 2 venerdì 3 gennaio. Per l'ultimo dell'anno, in occasione del concerto in piazza Duomo, la fermata Duomo della metro subirà delle variazioni di orario: a partire dalle ore 8 circa fino al termine del servizio verrà chiusa la scala di accesso alla metropolitana e l’ingresso dal Duomo Point. Alle 15 verrà chiusa la scala di accesso alla stazione M3 sul sagrato, mentre dalle 17 circa sarà chiusa la stazione di Duomo e i treni delle linee M1 e M3 salteranno la fermata fino al termine del servizio.

Come acquistare i biglietti

Atm comunica inoltre che nei giorni festivi tante rivendite di biglietti potrebbero essere chiusa. Si consiglia quindi di acquistarli anticipatamente oppure rivolgersi ai distributori automatici. Per superare il fornello sarà possibile usufruire anche del sistema di pagamento contactless. Per qualsiasi informazione in più riguardo alle variazioni del sevizio nei giorni di festa, consultare il sito di Atm.