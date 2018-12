È tempo di Natale, tempo di mercatini e alberi, tempo di presepi e cene in famiglia e tra amici, è tempo di shopping ma è anche tempo di divertimento. E una delle cose più amate dai milanesi è pattinare sul ghiaccio: di anno in anno sono sempre di più le piste di pattinaggio che riempiono le piazze di Milano. Anche in occasione di questo Natale 2018 ci sarà la possibilità per gli amanti o anche semplicemente per chi vuole dilettarsi per la prima volta, di cimentarsi nel pattinaggio, tipico del periodo natalizio. Ora non resta che scegliere dove andare tra le tante presenti in città:

Darsena Christmas Village: costruita in parte sull'acqua, una delle piste di pattinaggio su ghiaccio più belle è quella all'interno del villaggio natalizio dei Navigli. Ad accompagnare i magici momenti ci saranno quindi musica e luci natalizie. Dal 6 dicembre. Giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 22.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 23.00. Costo: 5 euro con noleggio pattini incluso

Piazza Gae Aulenti: Circa 600 metri quadrati di ghiaccio per la pista sotto i grattacieli di Porta Nuova. Per i più piccoli c'è anche la possibilità di scendere in pista insieme a un pinguino istruttore. Dal 15 novembre al 17 febbraio. Giorni e orari: dal lunedì alla domenica dalle 10 a mezzanotte. Costo: 8 euro per un'ora e 10 euro per due ore. Chi vorrà potrà anche portare i pattini personali e pagare 6 euro per un'ora.

Villaggio delle Meraviglie (Giardini Indro Montanelli): sulla pista del Christmas Village sarà possibile pattinare nel cuore della città tra alberi secolari e monumenti storici. Dall'1 dicembre al 6 gennaio. Giorni e orari: dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 21. Costo: 8 euro (compreso noleggio pattini per 1 ora e calze igieniche monouso), 6 euro i minori di 10 anni (compreso noleggio pattini per 1 ora e calze igieniche monouso).

Piazza Città di Lombardia: la pista è stata allestita dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con Regione Lombardia. Dal 2 dicembre fino al 20 gennaio.

Bagni Misteriosi (Teatro Franco Parenti): la piscina dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano diventa una magica pista di pattinaggio immersa in parte nell'acqua: un'atmosfera magica per una location esclusiva. Dal 2 al 24 dicembre e dal 7 al 27 gennaio

Piazza XXV Aprile: una pista di pattinaggio dall'effetto magnetico grazie principalmente a un bellissimo effetto di luci, quella di piazza XXV Aprile: previsti per tutto il periodo esibizioni con atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e spettacoli. Dal 12 dicembre al 3 febbraio.

City Life: una pista di pattinaggio all'interno del nuovissimo quartiere della città. Fino al 28 febbraio.

Parco Robinson (Rogoredo): più di 200 mq di ghiaccio sintetico all'interno del campo di basket coperto per la pista di pattinaggio realizzata utilizzando l'ex padiglione di Expo donato da Coca Cola al Comune di Milano: grazie al contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation previste anche attività ricreative per promuovere la cultura dell'inclusione. Dal 4 dicembre al 6 gennaio (tranne 25 e 26 dicembre)

Piazza Beccaria: aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24

Piazza Beltrami: aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20

Piscina Caimi (via Botta): aperta dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:30 e sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30.

Scalo Milano Outlet & More: dall'1 dicembre al 31 gennaio 2019

ParkMI (parco via La Spezia): si tratta di una pista di pattinaggio coperta quella di ParkMI, al parco di via La Spezia, promossa da CSI Milano con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.