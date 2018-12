Sant'Ambrogio si avvicina e così l'attesa fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, l'appuntamento che da oltre cinque secoli accompagna i milanesi nei giorni che precedono in Natale: oltre 380 espositori riempiranno il perimetro del Castello Sforzesco da giovedì 6 a domenica 9 dicembre. Grande attesa per la novità di quest'anno che prevede ben 55 banchi di rigattieri e cinque interamente dedicati ai presepi e agli addobbi per gli abeti natalizi.

Più qualità, più artigianato

"Da due anni – ha spiegato l'assessore Cristina Tajani – è iniziato un percorso per migliorare la qualità degli espositori. Con il Municipio 1 è aperto un tavolo di confronto per tornare ad avere una fiera che valorizzi artigianalità e tradizione: punteremo a rinnovare la qualità dell’offerta pensando anche a forme innovative di organizzazione e partecipazione agli Oh Bej! Oh Bej!". Oltre 25.000 metri quadrati di fiera per più di 45 categorie merceologiche: 55 rigattieri, 19 fioristi, 26 artigiani, 55 mestieranti, 20 venditori di stampe e libri, 3 maestri del ferro battuto, rame e ottone, 14 giocattolai, 17 rivenditori di dolci, oltre a 10 tradizionali venditori di caldarroste e 10 di "Firunatt", le tipiche castagne infilate affumicate, 5 produttori di cesti e 2 di miele e affini. Gli orari della fiera sono dalle 8.30 alle 21.