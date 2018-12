Tutto pronto per l'inaugurazione del Darsena Christmas Village, nella più suggestiva delle location milanesi. Alle spalle dei navigli, nella bellissima Darsena il 6 dicembre apre le porte uno dei villaggi natalizi più attesi: l’albero, il mercatino di Natale, la casa di Babbo Natale e la sua slitta faranno da sfondo alla grande pista di pattinaggio posizionata proprio sull'acqua. Il villaggio che sarà aperto al pubblico fino al 6 gennaio, dà la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua tipica casa, pronto a ricevere le letterine dei più piccoli, seduto sulla sua poltrona. Grande attesa anche per la pista di pattinaggio dove a più riprese ci saranno spettacoli di animazione e intrattenimento per grandi e piccini, e il mercatino, dove passeggiando fra gli chalet di legno si possono trovare deliziose sorprese e piccoli tesori di artigianato.

Un modo per aiutare i più piccoli

Nel villaggio, che ruoterà anche intorno al bellissimo albero di Natale di 12 metri sull'acqua e al Carosello allestito in Piazza XXIV Maggio, è possibile prendere parte al progetto #Regalami: tutti i bambini potranno ritirare in regalo una “Barbie on the go” o un “ Il Trenino Thomas”, donando un proprio giocattolo insieme ad una offerta minima di 3 euro. Il ricavato dell’intera operazione e i regali raccolti, che avranno così una seconda vita, saranno devoluti all'ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus e Galbani contribuirà attivamente a questo bellissimo progetto con una ulteriore donazione in favore di questa ONLUS in occasione della festa di Santa Lucia.