Non sempre serve la magia per trasformare l'acqua in ghiaccio, a volte basta una stagione… e l'arrivo del Natale. In occasione del periodo natalizio infatti la città di Milano continua a riempirsi di eventi e luoghi da visitare per vivere in pieno l'atmosfera del periodo più magico dell'anno. Lo sa bene Bagni Misteriosi che per l'occasione ha trasformato la sua piscina in una pista di pattinaggio sul ghiaccio, nello specifico si tratta di una galleggiante Patinoire di ghiaccio immersa in un’atmosfera magica. Sarà inaugurata il 2 dicembre e fino al 27 gennaio 2019 gli amanti del pattinaggio più romantico di tutti potranno mettersi alla prova sulla pista. E per i meno amanti dello sport saranno tante le attività da poter svolgere: dai giochi coi nonni fino alla pesca dei cigni, dagli incontri letterari fino ai laboratori creativi, i più pigri potranno rilassarsi con una cioccolata calda o un vin brulé. Inoltre nella giornata di apertura della stagione invernale dei Bagni Misteriosi, il 2 dicembre, ci sarà il celebre mercatino delle meraviglie di Natale Wunder Mrkt: oggetti bizzarri, creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte… un'occasione unica per trovare il regalo perfetto per questo Natale. Non mancherà occasione per gustare assieme cibo di ogni tipo, bere qualcosa con gli amici e allietarsi con la musica tutto il giorno. (Qui ulteriori info)