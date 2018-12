in foto: Belen Rodriguez inaugura l’albero di Natale Swarovski a Milano (Foto di Marco Casola)

È stato acceso dalla madrina Belen Rodriguez e alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala, l'albero di Natale targato Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele II. "La Galleria è il simbolo di questa città e vederla così piena è sintomo dello stato d'animo di Milano" ha detto il sindaco. "In questo periodo natalizio ancora più orgoglioso della mia città – ha sottolineato il sindaco – cogliamo l'occasione per sentirci ancora più uniti in quanto cittadini".

È il quinto anno consecutivo che la celebre azienda austriaca regala un albero di Natale alla città di Milano: realizzato con il patrocinio del Comune, l’albero è alto più di 12 metri, decorato da oltre 10mila ornamenti, fra cui più di mille stelle di Natale Swarovski, illuminato da 36mila luci ed impreziosito da un puntale a forma di stella. Posizionato come sempre al centro della Galleria, sotto il cosiddetto "Ottagono", resterà illuminato fino al 6 gennaio 2019.