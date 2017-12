in foto: La copia della Madonnina (Dal sito del Duomo di Milano)

Questa sera all'interno del Duomo di Milano si terrà il tradizionale concerto natalizio, appuntamento gratuito ormai immancabile nel calendario delle festività meneghine. La Cattedrale simbolo della città nel mondo torna ad aprire le porte alla grande musica, offrendo a milanesi e turisti la possibilità di assistere gratuitamente a un evento sempre molto amato e partecipato. Il concerto, promosso dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune di Milano con il sostegno di Assolombarda, si terrà alle ore 19.30. L’ingresso, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 19. A tutti i partecipanti è chiesto di collaborare per agevolare i controlli delle autorità di pubblica sicurezza ai varchi di accesso: considerando il clima di grande allerta per possibili attacchi terroristici, i visitatori dovranno permettere la verifica di quanto contenuto nelle tasche e nelle borse personali da parte degli addetti alla sicurezza. Inoltre, non è possibile accedere in Cattedrale con caschi, oggetti di vetro, valigie e borse troppo voluminose.

Un vasto programma musicale tra melodie celebri e pagine meno note.

Una volta superati i rigorosi controlli, i fortunati partecipanti al concerto potranno godersi le note delle più celebri “Ave Maria” del repertorio classico, con musiche di Bettarini, Caccini, Cherubini, Donizetti, Franck, Gounod, Luzzi, Mascagni, Mercadante, Perosi, Saint-Saens e Schubert. Un percorso tra melodie molto amate dal grande pubblico e pagine meno conosciute della tradizione che sarà reso possibile grazie all’Associazione Concertistica Carmina et Cantica e MoMus a.p.s., assieme all’Ensemble Accademia Musica Festival diretto dal maestro Stefano Seghedoni. La direzione artistica del concerto è affidata a Beatrice Bianco.