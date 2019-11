in foto: Parte della marijuana sequestrata

È stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio l'uomo di 40 anni che gli uomini della guardia di finanza hanno trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di marijuana. L'uomo di nazionalità albanese aveva nascosto il grosso quantitativo di stupefacente nella sua casa di Abbiategrasso: quando i militari sono giunti nell'appartamento che divideva con la moglie hanno immediatamente scoperto la marijuana oltre a vario materiale per il confezionamento e quasi mille euro in contanti. A far scattare la perquisizione della casa nei confronti del 40enne, titolare di una ditta individuale di carpenteria metallica, un normale controllo durante il quale però sia l'uomo che la moglie hanno iniziato ad innervosirsi. Per questo gli uomini delle Fiamme Gialle hanno deciso di fare degli ulteriori controlli sui suoi precedenti per furto in abitazione e traffico di sostanze stupefacenti: da qui la decisione di effettuare la perquisizione domiciliare.

La droga nascosta nell'intercapedine del soffitto

I militari si sono recati a casa della coppia insieme con i cani antidroga che hanno immediatamente fiutato la marijuana: è così che sono stati così scoperti i tre involucri di cellophane contenenti complessivamente un chilogrammo e mezzo di marijuana, uno dei quali era nascosto in un capanno ubicato nel cortile dell’abitazione. Altri due invece erano nascosti in un’intercapedine ricavata appositamente nel soffitto della camera da letto. I militari hanno poi rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e 950 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga, essiccata, era già pronta per essere distribuita sulla piazza dell’hinterland milanese. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.