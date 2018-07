in foto: (Immagine di repertorio)

Quasi duecento chili di droga, di vario tipo, nascosti all'interno di un box poco distante dall'Università Bocconi, a Milano. È la scoperta fatta dai carabinieri del nucleo Radiomobile: ieri sera, attorno alle 20, i militari dell'Arma si sono imbattuti in un uomo di 40 anni, con precedenti per reati di droga. Il quarantenne stava uscendo in auto da un box che si trova in via Altaguardia, a pochi metri dalla prestigiosa università commerciale. I carabinieri lo hanno fermato, notando subito che dall'interno della sua vettura proveniva un forte odore di marijuana, anche se della sostanza stupefacente non c'era traccia. Immediatamente i carabinieri hanno ipotizzato un collegamento tra l'uomo e il garage dal quale era appena uscito: nell'auto hanno scoperto un mazzo di chiavi che apriva il box in questione. All'interno i militari hanno trovato l'ingente quantitativo di droga: 155 chili di hashish, 40 chili di marijuana oltre a diversi grammi di cocaina, Mdma (una tipologia di droga sintetica) e hashish liquido. Oltre agli stupefacenti nel garage c'erano 80mila euro in contanti, probabile provento dello spaccio, una serra per la coltivazione di marijuana e materiale per il confezionamento. Per il 40enne sono scattate inevitabilmente le manette.