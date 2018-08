in foto: La droga sequestrata nel box a Rho

Quasi 13o chili di droga, tra cocaina e hashish, nascosti in un'auto all'interno di un box. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Rho, nell'hinterland di Milano. Ieri pomeriggio i militari della locale stazione erano fermi in strada per la compilazione di una notifica nei confronti di una persona estranea alla vicenda. A un certo punto hanno visto uscire dalla rampa dei box di un condominio un uomo di 42 anni, conosciuto in quanto autore di reati riguardanti gli stupefacenti e non residente in quella zona. La circostanza sospetta ha spinto i carabinieri a controllare l'uomo: nella sua auto sono state trovate delle chiavi che sono risultate essere quelle di un box del condominio, al cui interno era parcheggiata una seconda vettura. Proprio nell'altra auto i militari dell'Arma hanno scoperto un borsone contenente oltre un chilo di cocaina e quasi 128 chili di hashish, suddivisi in panetti. Per il 42enne, un cittadino italiano, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è finito in carcere a San Vittore, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: proseguono invece gli accertamenti dei carabinieri per riuscire a risalire alla provenienza dello stupefacente.