È la prima nascita nel paesino di Dosso di Azzone, in Valle di Scalve, dopo ben ventuno anni. L'arrivo della piccola Elena, nata sabato scorso all'ospedale di Esine in Val Camonica, è stato festeggiato come un evento memorabile nella piccola frazione di ventinove abitanti (ora uno in più) sulle montagne in provincia di Bergamo. Poche case dove non arriva nemmeno il pullman e dove da due decenni non si vedeva un fiocco né rosa né azzurro.

L'ultimo nato nel paese compirà 21 anni a dicembre

La bimba è nipote della nuova sindaca di Azzone, Mirella Cotti Cometti, che è stata anche l'ultima mamma a partorire prima di sabato scorso: l'ultimo bambino nato nella frazione prima di Elena è stato infatti lo zio della piccola, che a dicembre compirà 21 anni. L'evento è stato celebrato dalle campane a festa. "È davvero un evento. L’ultima volta che è nato qualcuno qui a Dosso è stato mio fratello Luca, 21 anni fa", ha raccontato il neopapà, Andrea Lenzi, figlio della sindaca, al quotidiano L'Eco di Bergamo che ha riportato la storia. "In paese hanno già iniziato a festeggiare".