La città di Brescia ha deciso di conferire a Nadia Toffa il "Grosso d'oro", massimo riconoscimento civico della città. Il premio sarà consegnato alla memoria per la ‘Iena' bresciana, scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un tumore. Sarà la madre Margherita a ritirare il premio. La cerimonia del premio "Bulloni" avverrà venerdì 20 dicembre al Teatro sociale.

La Fondazione Nadia Toffa, un aiuto per le persone malate

La decisione di conferire l'onorificenza alla conduttrice e inviata televisiva scomparsa a 40 anni è arrivata pochi giorni dopo la nascita ufficiale a Brescia della Fondazione Nadia Toffa. “La Fondazione ha lo scopo di dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lavora per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia è sempre stata simbolo e per i quali si è battuta in vita”, hanno spiegato i famigliari della ex Iena. Il logo della Fondazione ricorda il celebre caschetto biondo di Nadia Toffa.

Un riconoscimento per l'impegno civile della conduttrice

Tanto la Fondazione quanto il riconoscimento civico per la Iena hanno l'obiettivo di celebrare il lavoro della conduttrice nel denunciare situazioni di ingiustizia, raccogliendone simbolicamente l'eredità. Un impegno che non era venuto meno neppure dopo che Nadia Toffa, nel 2017, aveva scoperto essere malata di cancro. La sua decisione di raccontare ai fan la malattia e viverla con il sorriso ha suscitato commozione, ma anche qualche polemica a causa di una sua affermazione in cui aveva parlato del cancro come di un dono.