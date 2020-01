in foto: Samanta Lamera

Un intero paese piange la morte della 47enne Samanta Lamera. La donna è deceduta esattamente una settimana dopo sua madre, scomparsa il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio. Per una di quelle strane coincidenze del destino, Samanta, che aveva accudito a lungo la madre aiutandola ad affrontare la sua malattia, è morta a causa di un'improvvisa emorragia cerebrale lo scorso lunedì, 13 gennaio, sette giorni dopo. Martinengo, il comune in provincia di Bergamo in cui la donna viveva, ha appreso con sgomento la tragica notizia, arrivata poco dopo l'altro lutto. A riportare la drammatica vicenda che ha colpito la famiglia della 47enne è il quotidiano locale "L'Eco di Bergamo", che spiega come Samanta si sia sentita male improvvisamente mentre si trovava in casa, alla Cascina Lamera: nel giro di poche ore, purtroppo, la donna è deceduta.

La figlia Aurora: Mia madre era un angelo

Samanta lavorava da un paio d'anni come ausiliaria socio assistenziale in una cooperativa sociale di Bergamo, la "Cooperativa Serena", dopo aver lavorato in precedenza in un'altra azienda di un paese vicino, Ghisalba. Dopo la separazione dal marito si era trasferita a Martinengo, dove abitava con le due sorelle e la figlia Aurora, che l'ha definita "un angelo". Tutti i parenti si sono stretti nel dolore per la perdita della loro cara: i funerali si terranno nel pomeriggio di oggi a Martinengo, dove un corteo partirà dalla casa della famiglia e giungerà fino alla chiesa parrocchiale: "Niente fiori, ma opere di bene", è stata la richiesta dei parenti.