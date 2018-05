Un volontario della protezione civile è morto oggi pomeriggio durante le prove di una gara automobilistica (una drag race per la precisione) che si terrà sulla pista dell'aeroporto di Rivanazzano, Pavia. L'uomo aveva 72 anni, era residente a Gropello Cairoli e nei giorni di gara svolgeva il compito di addetto all'anti-incendio. Stando a quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato agganciato e trascinato dal paracadute di un'automobile in fase di frenata. La fune del paracadute ha agganciato il 72enne all' altezza del collo. Inutili i tentativi di salvarlo. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta.

Cosa sono le gare dragster

Le automobili dragster sono veicoli da competizione utilizzati in gare di pura accelerazione. I dragster possono accelerare da 0 a 160 chilometri all'ora in meno di un secondo e di percorrere i 400 metri da fermo in meno di cinque secondi con velocità di uscita spesso superiori ai 500 chilometri all'ora. Per agevolare la frenata dopo la gara viene utilizzato un paracadute agganciato alle automobili.