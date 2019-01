in foto: Gianpaolo Redaelli [Foto USD Olginatese]

Lutto nel mondo del calcio lombardo e non solo: è morto infatti ad ottant'anni Gianpaolo Redaelli, fondatore dell'Olginatese e storico patron del club brianzolo. Redaelli è scomparso nel pomeriggio di ieri, mentre la sua squadra affrontava il Como in un derby tutto lombardo per la vetta della classifica. Tanti i messaggi di cordoglio per lo storico patron del club bianconero.

Il club, nato ufficialmente nel 1927, nel 1952 aveva iniziato un lungo periodo di inattività: fu proprio Gianpaolo Redaelli a rifondarlo nel 1968 e regalare al comune della provincia di Lecco (che fino al 1992 faceva invece parte della provincia di Como) un lungo periodo di successi e stabilità. Ancora oggi l'Olginatese è una forte realtà della Serie D, con un settore giovanile molto sviluppato e conosciuto. In quel periodo in cui rifondò il club, Gianpaolo Redaelli era molto conosciuto per essere stato uno dei broker di maggiore talento e successo alla Borsa di Milano. A fine gara, ieri, i ragazzi dell'Olginatese (appresa la notizia), lo hanno salutato con le lacrime agli occhi, dopo aver fermato la capolista, bloccata sul pareggio casalingo.