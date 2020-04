È morto, ieri mattina, 13 aprile, don Enrico Bernuzzi, da un mese degente all’ospedale di Voghera per coronavirus. Aveva 46 anni. Dopo alcuni giorni di febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie, il sacerdote era arrivato in ospedale già in gravi condizioni ed era stato intubato. Nei giorni scorsi il vescovo di Tortona, monsignor Vittorio Francesco Viola, con una lettera aveva invitato tutti i sacerdoti a pregare per la sua guarigione. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. A fare il triste annuncio è stata la diocesi di Tortona, nella quale è inserito il comune in provincia di Pavia.

"Il vescovo Vittorio e il presbiterio, le comunità di Stradella e di Voghera, la diocesi tutta, insieme ai suoi genitori, Riccardo e Angela, alla sorella Silvia, lo piangono – si legge in un comunicato della diocesi di Tortona -. La luce della Pasqua del Signore, nella quale ora don Enrico è immerso, illumini il nostro dolore".

Chi era don Enrico Bernuzzi

Nato a Stradella nel 1973, don Enrico Bernuzzi, era stato ordinato presbitero da mons. Martino Canessa, il 4 giugno 2006 per la diocesi di Tortona. Aveva studiato nello Studio interdiocesano di Teologia di Alessandria prima, poi era stato delegato della diocesi di Tortona per il seminario interdiocesano di Valmadonna. Dal 2017 era parroco in solido di Voghera. Il sacerdote faceva parte della comunità pastorale di Voghera, un gruppo di uomini di chiesa che per volontà del vescovo Vittorio viene impiegato in diverse parrocchie del comune pavese a ed era referente in diocesi per la pastorale vocazionale e il seminario.