Follia a Muggiò, comune in provincia di Brescia dove, nella tarda serata di ieri, i clienti di un bar nella centralissima piazza Garibaldi, sono stati colpiti da un "gavettone" di varechina lanciato dalla finestra di un appartamento sopra il locale. Gli autori dello sconsiderato gesto – secondo quanto raccontato da il Giorno – sono due anziani inquilini dell'appartamento, che sarebbero stati esasperati dal non riuscire a dormire.

Ad essere ferite dal lancio del liquido due donne, che sono state soccorse dai rispettivi compagni che hanno immediatamente chiamato i soccorsi sanitari del 118. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda e ascoltato i due signori ritenuti responsabili dei fatti, che ora potrebbero essere denunciati. Medicate al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo le due donne, entrambe in cinta, che per fortuna non hanno subito gravi conseguenze.