in foto: Un controllo medico su una donna incinta (Archivio Getty images)

La mozione anti-aborto recentemente approvata dal consiglio comunale di Verona e presentata poi a quello romano (il voto è stato rimandato a giovedì), giunge infine anche a Milano. A presentarla è il consigliere comunale di Forza Italia ed ex direttore del settimanale "Tempi", vicino al movimento di Comunione e Liberazione, Luigi Amicone: il testo, giunto il 22 ottobre, è stato sostenuto anche dall'esponente di Milano Popolare Matteo Forte, dalla Lega e da Stefano Parisi, già candidato sindaco di centrodestra. Secondo quanto si legge, la Legge 194 viene demonizzata perché accusata di aver "contribuito ad aumentare il ricorso all'aborto quale strumento contraccettivo e non ha affatto debellato l'aborto clandestino". La Legge 194 nasce per legalizzare l' aborto in alcuni casi particolari come violenza carnale, incesto, gravi malformazioni del nascituro. Inoltre dal testo, secondo quanto dichiarato da Amicone, si evince che "all'appello manca una popolazione di 6 milioni di bambini che avrebbero impedito il sorgere dell'attuale crisi demografica". Non mancano anche i riferimenti alla pillola Ru486 (che sostituisce l'aborto chirurgico e, in Italia, si può somministrare solo in ospedale) che, secondo Amicone, diffonde "una cultura dello scarto". La mozione chiede un impegno da parte della giunta a destinare "congrui finanziamenti" alle istituzioni, associazioni e gruppi che sostengono in modo concreto politiche a favore della famiglia e della vita.