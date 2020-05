Movida a Milano, pugno duro di Sala: “Più multe, chiuderemo i locali che non rispettano le regole”

Linea dura del sindaco di Milano Beppe Sala nei confronti della cosiddetta movida al centro delle polemiche non solo nel capoluogo lombardo ma anche nel resto d’Italia a causa degli assembramenti testimoniati in questi giorni all’esterno di bar e locali. Il primo cittadino ha spiegato di aver raggiunto un accordo con la prefettura per maggiori controlli e anche multe: “I locali che non rispettano le regole verranno chiusi”