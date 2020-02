in foto: Deborah Taurino (Facebook)

Stavano viaggiando in sella alla loro moto quando una rovinosa caduta sull'asfalto della strada provinciale 259 è sfociata in una vera e propria tragedia. Marito e moglie sono stati sbalzati a terra in seguito all'impatto, ma ad avere la peggio è stata la donna, Deborah Taurino, deceduta a causa del brutto incidente. Deborah aveva 42 anni ed era originaria della provincia di Lecce, anche se da diversi anni viveva nel comune di Motta Visconti, alle porte di Milano. Non si hanno ancora notizie certe rispetto alla dinamica dell'incidente, avvenuto lunedì 24 febbraio, ma da quanto risulta la moto si sarebbe schiantata contro il guard rail provocando un impatto violentissimo e letale per la 42enne.

L'intervento dei soccorsi

Il sinistro, secondo quanto riportato dall'azienda regionale emergenza e urgenza, si è verificato nel pomeriggio di martedì 25 febbraio, attorno alle ore 15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce bianca di Binasco e della croce oro di Gaggiano, seguiti a breve distanza da un'eliambulanza. Il personale sanitario ha tentato di fare il possibile per la 42enne, ma ogni tentativo è risultato vano. Il marito della donna è stato invece trasportato in codice giallo verso l'ospedale più vicino, ma da quanto risulta non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita.

Sconcerto in Salento, da dove proviene la coppia

La notizia del tragico incidente ha gettato nello sconforto il paese di San Donato di Lecce, nel Salento, da dove proviene la coppia. In segno di lutto, è stato deciso di annullare la sfilata di Carnevale che era prevista per il 25 febbraio: "In questo triste momento la nostra comunità si stringe al dolore che ha colpito le famiglie Taurino – Coroneo per la scomparsa della cara Deborah – è il messaggio apparso su Facebook -. Pertanto, si ritiene opportuno annullare la sfilata prevista per domani. Si dà appuntamento a domenica 1 marzo".