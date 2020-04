in foto: Ferruccio Bordessa (Foto Fb: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Menaggio)

La Croce Rossa Italiana piange un altro soccorritore. Ferruccio Bordessa, 57 anni, è morto nelle scorse ore all'ospedale di Gravedona, in provincia di Como, dove era ricoverato da una decina di giorni a causa del contagio da Coronavirus. Bordessa era uno storico soccorritore del presidio di Menaggio, nel Comasco.

Il soccorritore non si era ammalato in servizio

Secondo quanto riportato da "La Provincia di Como", Bordessa sembrava versare in buone condizioni dopo il ricovero in ospedale, ma il suo quadro clinico si sarebbe aggravato irrimediabilmente all'improvviso, non lasciandogli scampo. Il soccorritore della Croce Rossa non sarebbe comunque rimasto contagiato mentre era in servizio, poiché risultava a casa da qualche settimana per smaltire le ferie accumulate. Il Covid potrebbe averlo infettato quindi circa un paio di settimane fa ed essere stato gestito in un primo momento con l'isolamento domiciliare, e successivamente con il ricovero. La sua salma verrà cremata oggi, giovedì 23 aprile. I colleghi del presidio di Menaggio della Croce Rossa l'hanno ricordato così su Facebook: "Caro Ferry ci hai lasciati creando un vuoto in tutti noi. Trovare le parole in questo triste momento è veramente difficile. Ci mancherà trovarti in sede al cambio turno, ci mancherà giocare a carte con te, ci mancherà condividere anche i più semplici momenti con te. Ti porteremo sempre con noi con la tua grande voglia di vivere e il tuo grande sorriso. Ti vogliamo bene Ferry!".