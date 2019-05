in foto: Maicol Lentini (Foto Facebook)

Maicol Lentini, 15 anni, ex giocatore delle giovanili dell'Inter, è morto a causa di un malore in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. Il ragazzo aveva dovuto lasciare la carriera calcistica dopo una malattia che lo aveva colpito nel 2017. La sua drammatica storia ha commosso il mondo del calcio: i tifosi e la squadra nerazzurra lo avevano sostenuto con messaggi e incoraggiamenti. Il 14 gennaio del 2017 la Curva Nord lo aveva salutato con uno striscione: "Maicol Lentini: tanti auguri campione. Non mollare mai, la Nord è con te“. Nella stessa occasione il capitano dell'Inter Mauro Icardi era sceso in campo con una fascia dedicata a lui: "Auguri Maicol non mollare".

in foto: La fascia dedicata dal capitano dell’Inter Mauro Icardi

Il cordoglio dei tifosi, dalla ex squadra e dei compagni di scuola

La notizia della scomparsa del 15enne ha colpito tutti. L'Istituto Cardano di Pavia, che il ragazzo continuava a frequentare nonostante i problemi di salute, ha annunciato sui social: "Il giorno 17-05-2109 un fatto luttuoso ha riguardato il nostro Istituto. Maicol Lentini, un alunno di 1 D Informatici è mancato in serata con grande dolore di noi insegnanti, della sua famiglia e grande sgomento dei suoi compagni di classe, che non condividevano molte ore con lui, ma avevano imparato ad includerlo, a conoscerlo e a condividere con lui i suoi sentimenti". Anche la Società Accademia Pavese San Genesio ha dedicato un pensiero per la prematura scomparsa del ragazzo: "La proprietà, la dirigenza, lo staff e i giocatori biancorossi esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Lentini per la scomparsa del piccolo Maicol". "RIP piccolo campione" è il saluto su Facebook di una delle pagine del tifo organizzato interista.

Il funerali il 21 maggio a Zerboló (Pavia)

La famiglia ha comunicato che i funerali di Maicol Lentini si terranno il 21 maggio presso la palestra comunale in via padre Giacinto Burroni a Zerboló (Pavia) alle ore 16. Il piccolo centro pavese è in lutto: anche la campagna elettorale per le comunali si è fermata: "IN considerazione del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, si ravvisa l'opportunità di rinviare l'incontro pubblico già convocato per lunedì 20 maggio", ha reso noto la Lista Buon Senso in Comune.