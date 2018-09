Continuano i casi di overdose a Milano. Un 53enne è morto mentre entrava in pronto soccorso. E' successo martedì scorso. Il personale sanitario del 118 ha ricevuto la chiamata d'emergenza ed è andato a casa dell'uomo per soccorrerlo e trasportarlo con urgenza in ospedale. Ma la vittima non ce l'ha fatta e nonostante le cure dei medici è arrivato nel nosocomio senza vita. Si tratta di un cittadino italiano, con problemi di tossicodipendenza.

Morto un 53enne per overdose

L'uomo si trovava in un appartamento in zona Cattolica e sul posto sono intervenuti purtroppo inutilmente i soccorsi. Il 53enne è morto mentre i paramedici stavano facendo uscire la sua barella dall'ambulanza per farla entrare con urgenza in ospedale. La sua abitazione è stata perquisita dalla Polizia alla ricerca di cocaina ed eroina.

Morto per overdose nel boschetto di Rogoredo

Due settimane fa, un ragazzo di 25 anni è morto per overdose in via Orwell nel "boschetto della droga" a Rogoredo. Trasportato in codice rosso al Policlinico, è morto poco dopo il suo arrivo. Pochi giorno dopo l'accaduto, l'Istituto Superiore di Sanità ha lanciato l'allarme ocfentanil: un oppiaceo sintetico molto più forte dell'eroina che ha già fatto la sua prima vittima proprio a Milano.