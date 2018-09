Ennesimo dramma in via Orwell a Milano, ai confini di quello che ormai da anni viene definito il "boschetto della droga" di Rogoredo. Ieri pomeriggio un ragazzo di 25 anni è stato soccorso da un equipaggio dell'Azienda regionale emergenza urgenza: "Intossicazione da sostanze pericolose", il motivo dell'intervento in codice rosso del personale sanitario. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ambulanza al Policlinico: purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo e il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo, nel primo pomeriggio. La causa della morte, anche se non è ancora stata confermata, sarebbe un'overdose: il ragazzo era molto probabilmente uno dei numerosi tossicodipendenti che gravitano nell'area, una delle piazze di spaccio all'aperto più grandi della Lombardia e sarebbe stato stroncato da una dose eccessiva di stupefacente. Sulla vicenda indagano i poliziotti della questura di Milano, intervenuti sul luogo.

Da anni la zona del boschetto della droga di Rogoredo, che si estende oltre i binari dell'Alta velocità, è oggetto di numerosi blitz da parte della polizia locale di Milano e delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Purtroppo però questi interventi, puramente repressivi, non possono risolvere un problema sociale come la tossicodipendenza: gli spacciatori arrestati vengono subito rimpiazzati da altri pronti a vendere soprattutto eroina a buon mercato ai tossicodipendenti, per i quali in questo modo la zona di Rogoredo continua a rimanere un punto di riferimento.