È morto dopo una malattia l'ex vescovo ausiliare di Bergamo, monsignor Lino Belotti. Aveva 87 anni. Ad informare del decesso, il vescovo della città lombarda, monsignor Francesco Beschi. "Il Vangelo racconta che Gesù, quando sente vicina la sua passione, chiama a stringersi attorno a sè i suoi discepoli, li invita a sedersi accanto a lui per condividere la sua vita nel pane spezzato e per lavare loro i piedi in un testamento di amore. In questa luce, nella prossimità dei giorni della morte e risurrezione di Gesù, vedo la chiamata del Signore a Mons. Lino: lo ha chiamato alla vita, al sacerdozio, alla missione, all'episcopato, ora l'ultima vocazione è a stare accanto a lui", commenta monsignor Beschi.

La salma di monsignor Belotti è ora nella Comunità Missionaria del Paradiso a Bergamo. La camera ardente sarà

aperta nel pomeriggio di oggi, venerdì 23, mentre i funerali saranno celebrati nel Duomo di Bergamo, lunedì 26 marzo, alle 10:30.