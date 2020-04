in foto: (Foto Fb: Federico Manzoni)

È morto Cesare Trebeschi, l'ex sindaco di Brescia che ha amministrato la città lombarda per un decennio dopo la strage di piazza della Loggia a partire dal 1975. Nella strage, Trebeschi perse il cugino Alberto e la moglie Clementina. Durante il suo impegno decennale da primo cittadino di Brescia, Trebeschi organizza la prima pianificazione urbanistica della città, oltre a rendersi protagonista della vita sociale e politica, trasformando il capoluogo di provincia. Trebeschi è morto a 95 anni a causa di problemi polmonari che lo affliggevano da tempo dopo dieci giorni di ricovero al San Camillo di Brescia. Aveva 94 anni.

Morto anche Tullio Abbate, leggenda della motonautica

Tullio Abbate, leggenda della motonautica e noto costruttore di motoscafi, è morto all'età di 76 anni all'ospedale San Raffaele di Milano dove si trovava ricoverato da qualche giorno per i sintomi del Coronavirus. Con lui, è scomparsa una figura di riferimento per i cantieri navali sul lago di Como, Tullio Abate, che raccontava di essersi innamorato delle barche a 14 anni, "quando ero nel cantiere di papà". In carriera ha vinto campionati europei, gare mondiali e la Centomiglia del Lario. Avviò la produzione dei motoscafi in vetroresina, con modelli diventati famosi come Sea Star, Offshore 36, Executive ed Exception. "Papà non sopportava la vetroresina. Lui che costruiva Stradivari col timone non tollerava che il figlio lo tradisca così – era il suo ricordo -. Ma io non mi arrendo e in un garage metto insieme il primo motoscafo tutto mio".