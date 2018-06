in foto: Il professor Giovanni Salesi, 58 anni, morto in un incidente stradale. Insegnava Fisica generale all’Università di Bergamo.

È morto in seguito a un incidente stradale Giovanni Salesi, 58 anni, professore associato di Fisica generale all'Università di Bergamo. Il docente è morto in seguito a un malore improvviso accusato mentre percorreva con la sua automobile via Piazzalunga, la strada principale del comune di San Giovanni Bianco, Bergamo, che porta in Alta Val Brembana. L'incidente è avvenuto alle 16 di domenica pomeriggio.

Morto il professore Giovanni Salesi, il ricordo dell'Università di Bergamo

Lo ricorda così la sua università: "Il Rettore e tutta l'Università di Bergamo esprimono il loro cordoglio per l'improvvisa scomparsa del professor Giovanni Salesi, venuto a mancare ieri pomeriggio. Era molto amato anche per come sapeva insegnare la fisica ai giovani, e aveva realizzato il progetto ‘Beautiful Campus', che ora sarà terminato in suo ricordo". Laurea in Fisica e specializzazione in Fisica delle particelle all'Università La Sapienza di Roma, da 2009 era membro del Senato Accademico dell'ateneo bergamasco, membro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Milano e della Società Italiana di Storia della Fisica. A Bergamo insegnava Fisica Generale presso la facoltà di Ingegneria dell'Università.