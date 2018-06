in foto: Un’ambulanza – foto di repertorio

Incidente stradale mortale a San Giovanni Bianco, provincia di Bergamo, avvenuto poco prima delle 16 di oggi, domenica 24 giugno 2018. Stando a quanto si apprende, un uomo ha sbandato improvvisamente mentre era alla guida della sua automobile e si è schiantato a lato della strada. La vittima è un 58enne. L'incidente, riporta il Giorno, è avvenuto lungo via Piazzalunga, a strada principale che porta in Alta Val Brembana. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire, ma al momento non si esclude che l'uomo abbia accusato un malore improvviso mentre stava guidando.

Incidente a San Giovanni Bianco, ancora da chiarire la dinamica

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari a bordo di un'automedica del 118, ma non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 58enne. Sono intervenuti anche i carabinieri, che ora si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e i vigili del fuoco. Non è ancora chiaro, riporta L'Eco di Bergamo, se nell'incidente siano rimaste coinvolte anche altre persone.