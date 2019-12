È morto Luigi Rossi Bernardi, scienziato e presidente del Cnr dal 1984 al 1993. La notizia è stata resa nota solo oggi, a cremazione avvenuta, ma il ricercatore è morto lunedì scorso all'età di 88 anni. Nato a Piacenza nel 1932, viveva in Brianza a Lesmo. Si era laureato all'università Statale di Milano nel 1958 in Medicina e Chirurgia, diventando poi professore ordinario di chimica biologica. Dal 1974 al 1984 è stato direttore scientifico dell'Istituto San Raffaele di Milano ed è stato assessore alla ricerca, innovazione e capitale umano presso il comune di Milano. Era Direttore Scientifico del gruppo MultiMedica con sede a Sesto San Giovanni (Milano).

Questa la nota biografica del professore sul sito del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali:

Già presidente del CNR (1984-1993), è biochimico di fama mondiale.Fonda il dipartimento di scienza e tecnologie biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2002 l’allora Ministro Moratti lo porta con sé al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e lo nomina Capo della Segreteria tecnica per la programmazione e per la ricerca del MIUR. Quello con la Moratti è un sodalizio politico destinato a durare nel tempo, perché nel 2006, in qualità di Sindaco di Milano, nomina il prof. Rossi-Bernardi assessore alla Ricerca, Innovazione e Capitale Umano per il Comune.