in foto: Il professor Carlo Vergani

È morto all'età di 81 anni il medico geriatra Carlo Vergani, noto professore di Carate Brianza, nel Monzese, considerato uno dei massimi esperti dei problemi legati all'invecchiamento. Classe 1938, avrebbe compiuto sabato 82 anni.

Le critiche alla gestione della pandemia in Lombardia

La notizia del suo decesso è stata diffusa questa mattina mentre nel pomeriggio è giunta la conferma: anche il professore è stato ucciso dal Coronavirus. Stando a quanto si apprende era in ospedale per un problema al cuore. Vergani aveva commentato anche la diffusione così ampia in Lombardia del Coronavirus spiegando che parte delle cause potevano essere ricercate nel sovraffollamento degli ospedali lombardi: "Ci sono tanti ricoveri inutili, che creano cattiva gestione, ritardi e aumenti della spesa", aveva spiegato. Anche la S.I.G.G., la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, ha voluto dare un ultimo saluto al professore: "Un caro amico di un tempo ormai lontano durante il quale la Geriatria italiana si affermò", si legge nel post condiviso su Facebook.

Fu direttore della cattedra di Gerontologia dell’Università Statale

Laureatosi in Medicina nel 1963, dall'ottobre 1968 all’ottobre 1969 Vergani aveva trascorso un periodo di studio con una borsa di studio Nato presso il Medical Center di San Francisco, Università della California, dove aveva conosciuto Robert Butler, il padre della geriatria moderna. Professore ordinario di Medicina interna presso l’Università degli Studi di Milano dal 1986 al 2010 e Direttore dell’Unità operativa complessa di Geriatria al Policlinico di Milano dal 1993 al 2010, Carlo Vergani ha fatto parte del Consiglio superiore di sanità dal 1997 al 2002 ed era stato membro del Comitato tecnico scientifico e delle commissioni Bollini RosaArgento dell’Osservatorio nazionale sulla Salute della donna (Onda). Nel 2011 il comune di Milano gli aveva conferito la Medaglia d’oro di benemerenza civica, in qualità di fondatore della scuola di specializzazione di geriatria presso l’Università degli Studi.