Tante le personalità politiche che hanno voluto ricordare per l'ultima volta Gualtiero Marchesi, lo storico chef italiano scomparso nel tardo pomeriggio del 26 dicembre all'età di 87 anni. In particolare quelle lombarde, viste le origini meneghine di quello che è considerato il padre della "nuova cucina italiana" e più volte indicato come lo chef italiano più famoso al mondo.

"Salutiamo con profonda commozione Gualtiero Marchesi, maestro della cucina e padre della cultura gastronomica italiana", ha scritto su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala, "Una lunga carriera e la voglia di non mollare mai. Soprattutto, la volontà di insegnare ai tanti giovani chef che sono passati dai suoi ristoranti. Milano gli deve moltissimo".

"Addio Gualtiero, maestro impareggiabile di bravura e di stile", ha commentato invece Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, sempre attraverso il suo profilo Facebook, "Hai saputo portare la cucina italiana su cime inesplorate senza mai perdere le radici della tua Milano. La Lombardia e l'Italia ti sono riconoscenti per sempre. RIP".