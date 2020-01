in foto: Francesco Saponara

È morto dopo cinque anni di coma Francesco Saponara, raggiunto e accoltellato nel gabbiotto del suo distributore di benzina in viale Gramsci, Sesto San Giovanni. Saponara fu trovato in una pozza di sangue, con gravissime ferite alla nuca e al collo. Fu soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove fu sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. La terribile aggressione avvenne il 17 giugno del 2014 e oggi, dopo oltre cinque anni di coma, l'uomo è morto.

L'omicida Davide Frigatti assolto per vizio totale di mente

Il responsabile è Davide Frigatti, allora 34enne. Completamente nudo percorse le strade di Sesto San Giovanni dopo aver accoltellato a morte il 51enne Franco Mercadante, titolare di un autolavaggio in zona, e aver ferito gravemente Saponara e anche Dario Del Corso, 68enne di Cinisello Balsamo. Quest'ultimo uscì dall'ospedale qualche giorno dopo l'aggressione in buone condizioni di salute. Per Saponara, invece, in ospedale iniziò un calvario interminabile. "Sono un uomo libero. Un uomo libero. A tutto il mondo lo voglio urlare. A tutto il mondo", urlò Frigatti per le vie della città dopo l'aggressione. Il 13 aprile del 2015 è stato assolto dalla Corte d'Assise del tribunale di Monza per "vizio totale di mente". Era completamente incapace di intendere e di volere, stando a una perizia psichiatrica disposta dai giudici. In particolare i medici hanno diagnosticato un disturbo "schizofrenico paranoide con delirio mistico-religioso".