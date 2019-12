Alessio Allegri, giocatore di basket della Osl Garbagnate, non ce l'ha fatta: dopo il malore accusato domenica sul campo da pallacanestro, è deceduto questa sera all’ospedale Sacco di Milano. Inutili sono stati i tentativi dei medici di salvargli la vita: il cuore di Allegri si è fermato a soli 37 anni. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio durante il primo tempo della partita di Serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone. Allegri, classe 1982, e conosciuto sul campo come ‘Koeman' per la sua prestanza fisica, si è sentito improvvisamente male. Quando si è accorto del malore, ha alzato un braccio. Poi, si è accasciato a terra. Subito soccorso, è stato ricoverato in ospedale: nelle ultime ore le sue condizioni sembravano migliorare, ma la situazione è poi peggiorata fino al decesso. Oltre a giocare come dilettante nella serie C, Alessio Allegri era istruttore di basket.

Secondo quanto si apprende, la moglie di Alessio Allegri avrebbe partorito a breve e lui sarebbe diventato padre. Un dramma enorme per la famiglia, che non solo sta vivendo la morte di un ragazzo giovanissimo, ma che stava anche aspettando un figlio. Non si conoscono ancora precisamente le cause della morte del giovane ma, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un arresto cardiaco durante la partita. A nulla è valso il massaggio, né l'uso del defibrillatore. Ricoverato in ospedale, è deceduto dopo un giorno di lotta tra la vita e la morte. Non è noto se Allegri soffrisse di qualche patologia che ha causato il malore: questi dettagli saranno probabilmente chiariti nelle prossime ore.