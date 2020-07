Morto a Varese Fabrizio Chianelli, avvocato e paladino dei diritti dei disabili

È scomparso a Varese a 59 anni Fabrizio Chianelli, avvocato, tetraplegico dall’età di 20 anni per un incidente mentre si tuffava in un lago. Punto di riferimento per l’associazionismo, è stato per tutta la vita impegnato nella difesa dei diritti e in favore dell’integrazione delle persone con disabilità.