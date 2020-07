È morto all'età di 90 anni Emanuele Ferrario, imprenditore e storico presidente di Radio Maria, l'emittente cattolica dedicata alla Madonna che trasmette in tutto il mondo.

Morto Emanuele Ferrario, storico presidente di Radio Maria

La notizia della scomparsa di Ferrario, deceduto a Varese nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio, è stata comunicata dalla stessa radio su Facebook: "Fino all'ultimo ha lavorato per la radio. Grazie Emanuele per aver risposto alla chiamata, portando Radio Maria in Italia e nel mondo". Padre Livio Fanzaga lo ha ricordato così: "Emanuele ha conservato la presidenza dell'associazione fino a qualche anno fa, ma è sempre stato vicino alla radio. Pensate che fino alla fine ha lavorato alacremente per Radio Maria, ieri si è svegliato e ha chiesto di essere portato in sede nel suo ufficio, ma non è stato possibile".

Da radio parrocchiale di Erba a emittente mondiale

Nata come radio parrocchiale nel 1982 a Erba (Como), l'emittente si è poi ampliata fino a diventare emittente nazionale con la copertura di tutte le regioni italiane nel 1990. Negli anni successivi ha raggiunto una dimensione internazionale. Oggi trasmette anche via satellite in sessanta Paesi. Sono molti i messaggi di cordoglio pubblicati sulle pagine social della radio e trasmessi dagli ascoltatori.