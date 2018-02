Morte di Vittorio Giuzzi a Santo Domingo: arrestato un uomo

Svolta nelle indagini per la morte del pensionato 76enne bresciano che si era trasferito in Repubblica Dominicana per coltivare caffè, fagioli e mango. Le forze dell’ordine locali arrestano un residente del luogo, accusato di aver rapinato e ucciso l’italiano. Avrebbe agito da solo.