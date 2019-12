in foto: I vigili del fuoco intervenuti nell’appartamento a Mortara

Sono tre le persone rimaste intossicate in un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento a Mortara, nel Pavese. L'allarme è scattato la scorsa notte intorno alle 4 quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco in via Cicconi: sul posto è giunta un squadra dei pompieri supportata poco dopo da un'autobotte e un'autoscala. A prendere fuoco un'abitazione posta al pian terreno di una corte: al suo interno vi erano in quel momento una donna di 73 anni, un pensionato 78enne e un uomo di 43 anni. Sono stati loro ad accorgersi delle fiamme e a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Evacuato lo stabile in via precauzionale

I tre sono stati soccorsi immediatamente dal personale medico del 118: stando a quanto trapelato nessuno sarebbe in pericolo di vita, il fumo inalato nel rogo hanno reso però necessario un ricovero in ospedale in codice giallo: i tre sarebbero infatti rimasti intossicati. Sul luogo dove è scoppiato l'incendio sono accorsi anche i carabinieri della compagnia locale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione sembra che le fiamme siano divampate all'interno di cucina e tinello. I vigili del fuoco hanno evacuato precauzionalmente i 3 piani superiori.