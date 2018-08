in foto: Luisa Mandelli (in piedi) con Maria Callas ne "la Traviata" del 1955 (foto dalla pagina Facebook del Teatro alla Scala)

Una vita passata al Teatro alla Scala, prima sul palco e poi nel loggione. A 95 anni è morta Luisa Mandelli, storica soprano del "tempio della lirica". Nata a Saronno, in provincia di Varese, il 16 ottobre 1922, per oltre 60 anni la cantante è stata legata al celebre teatro milanese, di cui ha calcato il palco esibendosi con celebrità come Maria Callas. Luisa Mandelli aveva infatti interpretato Annina al fianco della Divina nella famosa "Traviata" del 1955, per la regia di Luchino Visconti. Ma sul palco della Scala si era esibita numerose altre volte, in opere quali "La figlia di Jorio", "Madama Butterfly", "La fiamma" e "La volpe astuta". Sul palco del teatro meneghino Luisa Mandelli era salita l'ultima volta nel settembre del 2017 per partecipare a un incontro sulla Callas, a quarant'anni dalla morte: le due erano molto amiche. La soprano risiedeva alla casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano: da anni era una delle animatrici del loggione del teatro milanese, implacabile giuria di quanto va in scena alla Scala.

Nel 2015 il maestro Daniel Barenboim aveva chiamato Luisa, allora 93enne, a interpretare nuovamente Annina alla Staatsoper di Berlino. La Mandelli aveva accettato, dimostrando tutto il suo entusiasmo e la sua vitalità, ma era poi stata costretta a rinunciare. Sul sito e sulle pagine social del Teatro alla Scala è apparso un commosso ricordo della soprano: "Il Teatro alla Scala ricorda con immenso affetto Luisa Mandelli. Luisa ha accompagnato, prima in palcoscenico quindi in loggione e in innumerevoli iniziative anche in collaborazione con Casa Verdi, oltre 60 anni di vita scaligera".