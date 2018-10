Dragana Pecirep, 35enne croata, è morta in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto su viale Monza a Milano. La donna viaggiava a bordo di una Lancia Y che è stata presa in pieno da un’auto pirata all’alba di sabato. Soccorsa e ricoverata all’ospedale San Raffaele del capoluogo lombardo, la donna, mamma di una ragazza di 15 anni, è morta a seguito delle ferite riportate nello scontro.

Alla guida dell’auto responsabile dell’incidente un 35enne italiano, fuggito subito dopo l’urto. Fortunatamente, per gli investigatori, la vettura ha perso la targa in seguito all’impatto e così è stato facile per le forze dell’ordine risalire all’identità del conducente. L’uomo, comunque, resosi conto di essere stato scoperto, si è presentato spontaneamente in commissariato. Dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. I vigili sono riusciti a ritrovare il veicolo incriminato nel parcheggio condominiale di un palazzo ad Agrate Brianza, provincia di Monza. Il veicolo è stato sequestrato.

Nello stesso incrocio (viale Monza con via dei Popoli Uniti), riporta Repubblica, è morto in un incidente stradale anche il 57enne Livio Chiericati. Anche in quel caso il pirata della strada scappò senza prestare i primi soccorsi alla vittima.