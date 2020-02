in foto: Caterina Cuel (Facebook)

È morta all'età di 89 anni Caterina Cuel, storica ristoratrice de l'Umbreleèr di Cicognolo, comune di nemmeno mille abitanti in provincia di Cremona. Rina, così la conoscevano tutti, in paese era praticamente un'istituzione: ma il suo ristorante era conosciuto anche oltre i confini del piccolo paese ed era un punto di riferimento per tutti i buongustai, con ottime recensioni. Rina Cuel è morta lunedì mattina proprio all'interno del suo locale in via Mazzini: sarebbe stata stroncata da un malore. Il figlio Diego Luccini, general manager del ristorante, ha provato a rianimarla praticandole il massaggio cardiaco ma per l'anziana madre non c'era purtroppo ormai più niente da fare. Neanche i soccorritori che sono arrivati subito dopo e hanno proseguito nelle manovre di rianimazione sono riusciti a salvarle la vita.

I funerali si terranno oggi pomeriggio in forma strettamente privata

Grande il dolore di quanti conoscevano Rina e avevano imparato ad apprezzarla per la sua cucina, definita da Slow food "una delle migliori tavole lombarde", caratterizzata da un connubio di eccellenza e di sostanza ed espressione autentica del territorio cremasco e della tradizione gastronomica locale. I funerali della ristoratrice lombarda si terranno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Cicognolo. In base alla nuova ordinanza della Regione Lombardia per l'emergenza Coronavirus, la cerimonia funebre si terrà in forma strettamente privata: solo i famigliari più stretti potranno parteciparvi.