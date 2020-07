"Questa notte ci ha lasciato Arianna Cavicchioli, una donna forte, combattiva, con una grandissima passione per la politica e un amore per il partito e la militanza che ha portato avanti fino all’ultimo". Lo ha annunciato la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex sindaca di Rho.

Morta a 60 anni Arianna Cavicchioli, ex sindaca di Rho e consigliera regionale del Pd

Morta a 60 anni dopo una malattia. Cavicchioli è stata prima cittadina di Rho dal 1992 al 2002 per due mandati, poi è stata eletta al consiglio provinciale per i Democratici di Sinistra e in seguito, dal 2010 al 2013, è stata consigliera regionale per il Pd. Coordinatrice della segreteria della Federazione metropolitana milanese del Pd, era attualmente membro della segreteria regionale del partito. "Una donna che ha lasciato il segno, come sindaca di Rho, come consigliera regionale e nelle tante battaglie che ha fatto. Non ti dimenticheremo Arianna e ci mancherai davvero molto", l'ha salutata Roggiani.

Il cordoglio dei compagni di partito, da Martina a Mauri

"La sua scomparsa lascia un vuoto enorme per tanti che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscerla lavorando al suo fianco", ha ricordato l'ex ministro e segretario dem, Maurizio Martina. "La sua tenacia, la sua passione e la sua umanità sono stati un grande insegnamento. Era una instancabile militante dei nostri valori". "Ha combattuto fino in fondo – ha sottolineato il viceministro dell'Interno Matteo Mauri – la battaglia contro una malattia bastarda che era tornata. L'ha fatto con la determinazione e il coraggio di sempre. Con il carattere che ha dimostrato di avere fin da bambina".