Finalmente è stata ritrovata Rebecca, la studentessa minorenne, di soli 16 anni, scomparsa da quasi una settimana. E' viva e sta bene, la ragazzina è stata ritrovata nella mattinata di oggi, venerdì 27 aprile, e presto riabbraccerà i genitori, che da giorni non avevano più sue notizie. La giovane era uscita di casa lunedì scorso, dalla sua abitazione di Buglio in Monte, in provincia di Sondrio, dove vive con gli zii, per andare a prendere il bus che doveva portarla a Morbegno, dove studia al liceo Nervi Ferrari, al primo anno del linguistico.

Poi, la scomparsa: a scuola non era mai arrivata, ed il suo telefono cellulare che risultava spento dalle 5 del mattino di martedì. Le telecamere nella zona del piazzale del supermercato che si trova vicino alla stazione, dove vengono presi anche gli autobus dagli studenti che vanno a studiare nel circondario, l'aveva immortalata lì per l'ultima volta prima sparire nel nulla. Dopo giorni di paura e di silenzio, stamane la bella notizia del ritrovamento: la giovane è sana e salva, e nelle prossime ore verrà riaffidata alla famiglia.

Le prima ipotesi facevano pensare ad una possibile fuga volontaria della ragazza. La giovane vive infatti lontana dai genitori, che si trovano in Brasile: Rebecca vive invece presso gli zii, e si trova in Italia da tre anni. Definita di carattere "taciturno", la giovane chiarirà poi ogni aspetto della sua "scomparsa" agli inquirenti ed alla famiglia. Lo zio con cui la giovane vive, aveva anche rivolto pubblicamente un appello alla giovane nipote: "Rebecca torna da noi. Ti stiamo aspettando. Fatti sentire. Tutto si sistema". Poi quest'oggi, dopo i giorni di silenzio, finalmente la bella notizia.