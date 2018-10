in foto: Immagine di repertorio

È finito in ospedale a causa dei calci e dei pugni ricevuti un ragazzo di 28 anni di nazionalità senegalese, aggredito nella notte tra sabato e domenica a Morbegno, in provincia di Sondrio. Il giovane si stava recando a lavoro in un panificio della città quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che avrebbero iniziato ad insultarlo per il colore della pelle: è bastato poco affinché le parole diventassero botte. Il senegalese sarebbe stato prima accerchiato e poi pestato: gli aggressori lo avrebbero bloccato per poi iniziare a sferrargli pugni, uno dei quali lo ha raggiunto all'occhio e gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio, facendolo cadere a terra. La giovane vittima è riuscita comunque a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente e ora indagano sull’episodio, per accertare il movente dell'aggressione e l'eventuale aggravante razziale. Secondo quanto riferito due degli aggressori sono già stati individuati, grazie anche alle riprese delle telecamere di sorveglianza: si tratterebbe di due giovani del posto che sono stati denunciati per lesioni. La vittima dell'aggressione, dopo essere stata medicata in ospedale, è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi.