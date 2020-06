in foto: Immagine di repertorio

Avrebbe costretto due ragazzine, entrambe minorenni, a subire violenze, abusi e atti sessuali per anni, per questo il 54enne Y.Y.M. cittadino peruviano è stato allontanato dalla famiglia dove avvenivano queste violenze. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine che hanno condotto indagini approfondite sulla vicenda, l'uomo avrebbe abusato delle due giovanissime ragazzine che appartenevano al suo stesso nucleo famigliare: nello specifico le violenze sarebbero andate avanti per cinque anni almeno, tra il 2013 e il 2018, e sarebbero iniziate quando le due erano piuttosto piccole.

Le violenze denunciate da una persona vicina alle vittime

A dare il via all'indagine gli agenti della questura di Monza dopo aver ricevuto una segnalazione da parte dei Servizi Sociali del comune di Monza che aveva raccolto la testimonianza di una persona vicina alle vittime. Grazie all'approfondita attività investigativa condotta da operatori della Squadra Mobile, è stato possibile ricostruire quanto accaduto tra il 2013 e il 2018 portando alla luce anche l'enorme fragilità sviluppatasi nelle vittime e la conseguente naturale difficoltà nel raccontare l'accaduto. Il 54enne è stato raggiunto lo scorso venerdì dalla misura cautelare che prevede l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento per i reati di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori.