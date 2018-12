Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì sulla strada statale Valassina nel tratto tra Briosco e Carpiano, in direzione Nord. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un furgone che sono andati completamente distrutti intorno alle 14.30: i due ragazzi a bordo, un 22enne e un 32enne, hanno riportato entrambi diverse ferite, non gravi, e sono stati portati in ospedale rispettivamente in codice verde e in codice giallo. Sul luogo oltre i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della Polstrada, questi ultimi hanno avviato i rilievi per determinare la causa dell'incidente che non sono ancora state ipotizzate. Non sono ancora chiari infatti i motivi che hanno portato al sinistro tra i due mezzi. L'incidente ha causato rallentamenti e traffico per circa tre chilometri in direzione Nord e rallentamenti anche sulla carreggiata opposta, direzione sud, a causa dei curiosi.