in foto: (Foto Facebook Comune di Monza)

Una grossa perdita d'acqua che ha causato disagi e rallentamenti lungo un tratto di strada che delimita il centro di Monza, non molto distante dalla stazione dei treni. Diverse vie sono rimaste chiuse a causa del guasto nel terreno che ha generato il sollevamento dell'asfalto bloccando il traffico automobilistico. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre, intorno alle ore 7 all'altezza di via Cernuschi. Il personale di Brianzacque, intervenuto sul luogo del dissesto per eseguire i rilievi del caso e stabilire le origini del problema, ha disposto la chiusura del tratto compreso tra via Spalto Piodo e via Cernuschi, interrompendo la viabilità stradale anche in via Visconti – tra la rotonda di via Rota Grassi e largo Mazzini – un'arteria di collegamento importante per la città.

Lavori in corso per tutta la mattinata

Oltre alla squadra di Brianzacque, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che sono stati impegnati nei lavori di smaltimento del traffico in altre direzioni. Intanto, dalla pagina Facebook del Comune di Monza, attraverso un post comparso intorno alle 11.30 fanno sapere che proseguono i lavori di ripristino per riaprire al traffico via Visconti e gli altri tratti rimasti chiusi. Una situazione resa ancora più complicata dal fatto che il giovedì è anche il giorno del mercato, che in parte viene allestito proprio nella zona adiacente al punto in cui si è verificata la perdita d'acqua.

La circolazione degli autobus

Oltre a creare disagi agli automobilisti, il dissesto stradale ha mandato in tilt anche la circolazione degli autobus, che è stata provvisoriamente modificata. Le linee interessate sono: la Z202 e la Z321. Per quanto riguarda il 202 le fermate soppresse in direzione di via D'Annunzio sono: viale Libertà prima di via Merelli, via Lecco prima di via Cantore, via Lecco prima di via S. Gerardo, via Visconti prima di via De Gradi, via Visconti dopo via Porta Lodi, via Visconti prima di via Turati. Invece le fermate dell'autobus 321 soppresse sono: via Lecco prima di via Cantore, via Lecco prima di via S. Gerardo e via Visconti prima di via De Gradi.