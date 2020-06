in foto: Immagine di repertorio

Omicidio nel pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno, a Misinto, paesino in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo di 58 anni è stato ucciso dal vicino di casa di 82. Secondo quanto ricostruito, verso le 17.30 l'uomo di 82 anni ha impugnato la pistola sparando contro il 58enne, ferendolo a morte.

Il 58enne raggiunto da cinque colpi di pistola

Inutile l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito d'urgenza all'ospedale di Saronno, in provincia di Varese, dove i medici hanno tentato l'impossibile per salvargli la vita, senza però purtroppo avere fortuna. Sul luogo del delitto sono arrivati anche i carabinieri che ora indagano sull'accaduto per ricostruire i fatti e il movente dell'82enne. Il 58enne è stato raggiunto da cinque colpi di pistola. Il vicino omicida è incensurato e ora è accusato di omicidio volontario. La sua posizione sarà giudicata dall'autorità giudiziaria di Monza. Secondo le prime informazioni filtrate, la sparatoria sarebbe arrivata al culmine di una lite.

A Milano tre ragazzi feriti in un incidente stradale

La notte scorsa, a Milano, tre ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 3 l'automobile con a bordo i tre ragazzi ha sbandato e si è schiantata contro un distributore di benzina in piazza Risorgimento, zona est del capoluogo lombardo. Tutti e tre sono rimasti feriti: il più giovane, un 19enne, ha riportato una frattura del bacino e una frattura a una gamba. È stato accompagnato d'urgenza il ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 21enne alla guida dell'automobile è stato visitato sul posto e ha rifiutato il trasferimento in ospedale, mentre il terzo, un ragazzo di 20 anni, ha riportato una ferita al sopracciglio ed è stato trasportato in codice verde anche lui al pronto soccorso del San Raffaele.