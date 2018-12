in foto: Immagine di repertorio

MONZA – Una vera e propria tragedia quella avvenuta questa mattina, domenica 9 dicembre, a Muggiò. Un uomo di 72 anni, Mario Colleoni, pensionato, ha ucciso il figlio, un uomo di 48 anni, nel corso di una lite. Da quanto si apprende, tra padre e figlio le discussioni erano frequenti, soprattutto a causa dei problemi di tossicodipendenza del 48enne. Intorno a mezzogiorno, nella villetta a schiera in via Modigliani, dove i due vivono, si è consumata la tragedia: il 72enne, al culmine della lita, ha afferrato un attrezzo da cucina e ha colpito ripetutamente il figlio fino a quando questi non è caduto, esanime, sul pavimento.

È stato lo stesso pensionato, quando si è reso conto di quanto fosse accaduto, a telefonare ai carabinieri e a confessare l'omicidio. Il 72enne ha atteso l'arrivo dei militari che, dopo aver ascoltato la testimonianza dell'uomo ed effettuato tutti i rilievi necessari a determinare quanto fosse accaduto, lo hanno sottoposto a fermo e lo hanno portato via. Non è ancora chiaro con esattezza il motivo che ha portato alla lite, poi degenerata, e l'arma utilizzata dal 72enne per uccidere il figlio.