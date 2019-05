in foto: Immagine di repertorio

Un doppio incidente costato la vita a un uomo si è verificato ieri sera a Monza, lungo la Valassina, strada statale che porta a Milano. Poco prima delle 23 due auto vengono coinvolte in uno scontro avvenuto lungo la corsia di sorpasso all'altezza del Ponte sul Canale Villoresi, poco prima dell'uscita di Monza Centro in direzione Milano. I passeggeri a bordo delle due vetture, una Audi A4 e una Seat Ibiza, scendono per vedere cosa sia successo e capire il da farsi, pochi minuti interrotti dall'arrivo di una terza auto, una Opel Corsa, che li travolge in pieno. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con tre ambulanze e due auto mediche insieme con i vigili del fuoco: le condizioni dei feriti sono apparse subito gravi, in particolare quelle di un uomo soccorso in codice rosso e trasportato all'ospedale Niguarda.

In corso accertamenti sul tasso alcolemico dei conducenti delle vetture

Altre due persone sono state soccorse e trasportate agli ospedale San Gerardo di Monza e San Raffaele di Milano dove sono giunte in codice giallo. Si tratta di due ragazzi di 22 e 29 anni. Mentre una terza persona non avrebbe riportato ferite gravi. Per l'uomo la cui identità non è stata ancora diffusa invece non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso, troppo gravi le ferite riportato nello schianto. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica: intanto i conducenti delle vetture sono stati sottoposti all'etilometro per valutare il tasso alcolemico. I risultati saranno fondamentali nelle indagini sull'incidente costato la vita a un uomo.