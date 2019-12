Momenti di paura in strada a Busnago, in provincia di Monza, dove un uomo ha aggredito un anziano che spingeva il passeggino con la nipotina di due anni e ha cercato di strangolarlo per rapire la bambina. Alcuni passanti sono intervenuti e lo hanno bloccato fino all'arrivo dei carabinieri.

Aggredisce il nonno e cerca di rapire la nipotina nel passeggino: arrestato

L'uomo, un 28enne di origine marocchina, è stato arrestato dai militari con l'accusa di tentato omicidio e tentato sequestro di persona. Stando ai racconti dei testimoni, l'aggressore avrebbe cercato di strappare all'anziano, di 76 anni, il passeggino con la bimba. Nella colluttazione che ne è seguita, in mezzo alla strada e sotto gli occhi dei passanti, l'aggressore per togliere la presa all'anziano ha anche cercato di soffocarlo serrandogli le mani attorno al collo. Un tentativo per fortuna sventato da alcune persone presenti che lo hanno bloccato e immobilizzato fino all'arrivo dei militari.

Lievi ferite per l'anziano, illesa la bambina

L'inquietante aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì 23 dicembre, in viale Unità d'Italia, nel centro della cittadina brianzola. Dopo la chiamata di allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trasportato il 76enne in ospedale a Vimercate in codice verde. L'anziano ha riportato una frattura a un dito di una mano, mentre la piccola è rimasta fortunatamente illesa, anche se spaventata. Oltre ai carabinieri di Monza, che hanno tratto in arresto l'aggressore, sono stati allertati anche i vigili urbani. Il 28enne è ora recluso nel carcere di Monza in attesa di giudizio.